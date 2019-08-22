"Дочь довела Лидию до клиники": Алибасов набросился на Шукшину

Не успели поклонники порадоваться за Лидию Федосееву-Шукшину, отправившуюся с подругами на отдых в Болгарию, как стало известно о ее плохом состоянии. По словам младшей дочери артистки Ольги Шукшиной, мать сразил сердечный приступ, но ее даже нельзя было положить в больницу: у той не оказалось с собой медицинского полиса.
Ситуацию прояснил супруг Лидии, музыкальный продюсер Бари Алибасов. В своем Instagram он опубликовал фотографию, сделанную, предположительно, в аэропорту. На снимке видно, что Лидию Федосееву-Шукшину везут в инвалидном кресле, а рядом идет Бари Алибасов с тростью в руке.
Продюсер заявил, что до больницы актрису довела дочь Ольга Шукшина. "Все-таки своими гнусными посланиями Ольга Шукшина в очередной раз довела мать Лидию Николаевну до клинического состояния. Прямо из аэропорта пришлось ее везти в военный госпиталь. До госпиталя Лиду сопровождали ее дочь Маша и внук Макар. Видеть свою дочь Ольгу Лидия Николаевна категорически отказалась", – рассказал Бари Алибасов.
Сегодня, 22 августа, Ольга Шукшина планировала вылететь к матери в Бургас. По ее словам, быстрее визу она сделать не могла. Отметим, что у Лидии Федосеевой-Шукшиной с младшей дочерью Ольгой годами были напряженные отношения. Всему виной жилищный вопрос и наследие писателя Василия Шукшина. Однако недавно появилась информация, что будто бы близкие родственницы наконец помирились. К сближению матери и дочери приложил руку сам Бари Алибасов. Но, видимо, мир длился недолго.
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