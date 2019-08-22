"Под фанеру не успела!": Лолита опозорилась на глазах у публики

На видео артистка прыгает по сцене в полупрозрачном платье бежевого цвета, из под которого просвечивается черное боди. Артистка бодро исполняет свой зажигательный хит "На Титанике".
Ролик опубликовал официальный Instagram портала Super. Публикация набрала множество противоречивых отзывов.
Поклонники хвалили артистку, отмечая ее неуемную энергичность и отсутствие комплексов. Сама Лолита Милявская тоже осталась довольна получившимися кадрами. "Мне нравится)✌😂❤(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала звезда в комментариях.
Однако были и те, кого увиденное раздосадовало. Особенно певицу критиковали за то, что она выступала под фонограмму. Справедливости ради отметим, что в конце видео действительно можно услышать, как Лолита Милявская поет вразрез фонограмме.
"Лолита пляшет, фонограмма идет, люди в вотсторге😂🤪", "Есть красиво. Есть откровенно. Есть вкусно. Есть сексуально. Есть интересно. Есть искренне. Есть проникновенно. Есть крик души. Есть яркий эпатаж. А есть *****. И это – он самый. К сожалению", "Никакого уважения к народу/стране. Позор!", "С каких пор неуклюжие движения бегемота под фанеру называются зажигательным выступлением? 🤔🤮", "Маленько под фанеру не успела, но излучать такой позитив это круто)", "Ну так скакать и петь невозможно😁 Фанера", – пишут недовольные поклонники Лолиты Милявской.
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