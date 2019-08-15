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Волочкова разбилась по дороге из Греции

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Что-то случилось с Анастасией Волочковой, вернувшейся из Греции, где она отдыхала после презентации спектакля "Балерина в зазеркалье цирка". В Сети опубликовано фото травмы разбившейся артистки.
прочитано 7297 раз

Анастасия Волочкова страшно напугала поклонников. В Instagram скандально известная балерина опубликовала фотографию окровавленного колена. "Приехала. Боль дикая🙈", – пожаловалась артистка.

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Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

В Stories танцовщица выложила еще несколько снимков, а также видео. Она во всей "красе" продемонстрировала разбитую ногу, так и не рассказав, что случилось. Судя по окружающей обстановке, балерина предпочла лечиться не в больнице, а дома.

Анастасия Волочкова вернулась в свой загородный особняк из Греции. Последние недели артистка радовала (и злила) подписчиков фотографиями и видеозаписями с частной виллы, которую ей предоставили друзья. Она не только плавала, угощалась шампанским и местными деликатесами, загорала и гуляла, но и давала мастер-классы в соседних отелях.

Волочкова отметила, что это был экспромт – она любит дарить радость людям. К тому же Анастасии есть что показать. Она сильно похудела, чему поспособствовали репетиции "Балерины в зазеркалье цирка". Звезда по восемь часов в день готовилась к презентации, а после выхода постановки уехала отдыхать. В Греции артистка похвасталась великолепной формой и новыми микроскопическими купальниками.

Автор: 15 августа 2019, 09:23
ФОТОРЕПОРТАЖ

Волочкова в расстегнутой блузке пришла на премьеру

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
ебнулась
Гость
Ответить
Набухалась и свалилась...Асфальтовая болезнь)))
1

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