Волочкова разбилась по дороге из Греции

Анастасия Волочкова страшно напугала поклонников. В Instagram скандально известная балерина опубликовала фотографию окровавленного колена. "Приехала. Боль дикая🙈", – пожаловалась артистка.
В Stories танцовщица выложила еще несколько снимков, а также видео. Она во всей "красе" продемонстрировала разбитую ногу, так и не рассказав, что случилось. Судя по окружающей обстановке, балерина предпочла лечиться не в больнице, а дома.
Анастасия Волочкова вернулась в свой загородный особняк из Греции. Последние недели артистка радовала (и злила) подписчиков фотографиями и видеозаписями с частной виллы, которую ей предоставили друзья. Она не только плавала, угощалась шампанским и местными деликатесами, загорала и гуляла, но и давала мастер-классы в соседних отелях.
Волочкова отметила, что это был экспромт – она любит дарить радость людям. К тому же Анастасии есть что показать. Она сильно похудела, чему поспособствовали репетиции "Балерины в зазеркалье цирка". Звезда по восемь часов в день готовилась к презентации, а после выхода постановки уехала отдыхать. В Греции артистка похвасталась великолепной формой и новыми микроскопическими купальниками.
Популярные темы форума
Библия — главная книга или завиральные истории?
Прямой эфир с Виталиной Цымбалюк-Романовской
Мальчики
Дети и родители
Узнала что дочь спит за деньги
Клипы
Зеленский хочет вернуть Крым?
Мужчина стрелец
Не хочет делать менет
Умерла Алла Вербер