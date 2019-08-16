К разбившейся Волочковой приехала красавица-дочь

Анастасия Волочкова разбилась при возвращении из Греции, где проводила райский отдых. К скандально известной балерине приехала единственная дочь Ариадна.

Анастасия Волочкова улетела в Грецию сразу после того, как презентовала спектакль "Балерина в зазеркалье цирка". Артистка репетировала по восемь часов в день. Усилия не прошли даром: постановка состоялась с шумом, а на отдыхе Анастасия демонстрировала стройную фигуру в малюсеньких купальниках.

Однако все имеет свой конец, и Волочкова, насладившись солнцем, морем и красотой вокруг, вернулась в Москву. Не обошлось без приключений. Артистка порядком переполошила многочисленных поклонников, когда обнародовала фотографии разбитой в кровь коленки.

Балерина так и не пояснила, при каких обстоятельствах получила травму. Зато опубликовала в Instagram фотографию, на которой запечатлена дома с дочерью Ариадной. Девочка взрослеет и, по мнению фанатов, становится настоящей красавицей. "Моя радость Ариша", – коротко подписала совместное фото Волочкова.

Ходили слухи, что Ариадна съехала от матери. Якобы были серьезные проблемы в общении, и она предпочла жить с отцом, бизнесменом Игорем Вдовиным. Позже в интервью Анастасия прямо сказала, что Ариадна с ней не живет. Она не назвала причину и лишь уточнила, что наследница редко виделась с отцом. Волочкова поприветствовала желание экс-супруга и дочери проводить вместе больше времени.

Кстати, у Анастасии плохие отношения и с матерью Тамарой. В разговоре с Ксенией Собчак балерина пожаловалась на нее. Якобы та, мечтая быть балериной, завидовала дочери и требовала часть ее гонораров, а также чуть ли не подкладывала Настю влиятельным мужчинам. Избранники Волочковой матери категорически не нравились.