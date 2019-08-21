Цымбалюк-Романовская открестилась от проблем набедокурившего Шаляпина

Пианистка отрицает обвинения. Виталина Цымбалюк-Романовская отметила, что не пытается манипулировать вокалистом Прохором Шаляпиным.

Татьяна Гудзева, которая ранее состояла в отношениях с певцом, в очередном интервью заявила, что Прохор под каблуком у Виталины. Якобы Цымбалюк-Романовская угрозами и шантажом взяла Шаляпина в оборот.

Между тем пианистка считает заявление соперницы "чушью". Она подчеркнула, что ее отношения с певцом основаны исключительно на доверии. Экс-супруга Армена Джигарханяна отметила, что Прохор взрослый мужчина, поэтому ограничивать его свободу и диктовать ему свои условия она не намерена.

"Прохор не сидит у меня под одеялом", – высказалась пианистка.

Цымбалюк-Романовская добавила, что к скандальной истории с ребенком Гудзевой она тоже не имеет отношения. Виталина уверена, что набедокуривший Прохор без нее во всем разберется. Пианистка отметила, что не бросит певца даже в том случае, если ДНК-экспертиза подтвердит, что он действительно является отцом сына Татьяны. Сообщает Teleprogramma.pro.

Напомним, с Татьяной Гудзевой Прохор Шаляпин встречался до того, как закрутил роман с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Став женихом пианистки, певец не перестал наведываться в гости к экс-возлюбленной, раз она утверждает, что недавно родила ему наследника. Сам Прохор отцовство отрицает. Артист требует от экс-возлюбленной проведения генетической экспертизы.