Шаляпин вернулся к любовнице с ребенком

Некая Татьяна Гудзева утверждает, что родила Прохору Шаляпину сына. По ее словам, артист видел ребенка, который как две капли воды похож на него.

С Татьяной Гудзевой Прохор Шаляпин встречался до того, как закрутил роман с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Но даже начав отношения с бывшей женой Армена Джигарханяна, певец якобы не прекратил общаться с Татьяной, раз та утверждает, что недавно родила ему наследника. Более того, по ее словам, Прохор Шаляпин обещал ей дать два миллиона на роды, но так и не дал.

Сейчас же ее отношения с певцом обострились. Певец не оказывает ей финансовую помощь, хотя Гудзева якобы вписала его в свидетельство о рождении ребенка. "У Прохора двойная жизнь. Он мне говорит одно, а Виталине другое. Он скрывает наше общение, что меня безумно раздражает. Много чего обещает, но по факту ничем мне не помог. Я иду в прессу, только когда он меня в очередной раз обманывает. Нервы не выдерживают. Сейчас он меня разозлил тем, что он пообещал, что признает ребенка, сделает свидетельство об установлении отцовства, но, видимо, передумал", – пожаловалась Гудзева.

Она утверждает, что сын очень похож на Прохора Шаляпина. Да и сам певец мог это заметить, ведь он вернулся к Татьяне после того, как она родила. Якобы артист посещал малыша, но все равно продолжает настаивать на ДНК-тесте. "Но как не его ребенок? Я в отличие от него не веду двойную игру. Надеюсь, что он поступит как мужчина, усыновит своего сына. Как он потом своему сыну будет в глаза смотреть? Еще неизвестно, родит ли ему Виталина детей", – цитирует женщину сайт "Комсомольская правда".

Сам Прохор Шаляпин категорично прокомментировал слова бывшей любовницы: "По закону Российской Федерации мать может записать своего ребенка без участия отца на кого угодно. Но нужно получить вторую бумагу о признании отцовства. Я пока не хочу получать это свидетельство. Если Татьяна сделает ДНК, я пойму, что это мой сын, только тогда буду помогать ребенку".