На Украине найдена самая красивая фанатка "Ливерпуля"

Самой красивой фанаткой "Ливерпуля" признали финалистку конкурса красоты "Мисс Украина" Марию Бобровну. Она получила широкое признание у публики и российской редакции канала Eurosport.
Девушка открыто заявляет в своих социальных сетях, что является преданной поклонницей английского футбольного клуба. Она регулярно позирует в экипировке любимой команды.
Отметим, Бобровна работает моделью. Ранее она участвовала в различных конкурсах красоты, после чего стала финалисткой конкурса "Мисс Украина".
У Instagram девушки более шести тысяч подписчиков. Она активно публикует "полуобнаженные" снимки, а также кадры из путешествий.
Напомним, что "Ливерпуль" после победы в Лиге чемпионов одержал победу и в Суперкубке УЕФА. В матче, который состоялся в Стамбуле 14 августа, "красные" обыграли соотечественников из "Челси" в серии пенальти, сообщает Obozrevatel.
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