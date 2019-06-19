Бизнесмен Роман Авдеев возрождает футбольный клуб "Торпедо"

Легендарный столичный футбольный клуб "Торпедо" переживает второе рождение. В субботу, 22 июня, на стадионе имени Эдуарда Стрельцова состоится один из самых ожидаемых футбольных матчей 2019 года: московская команда сыграет со старейшим футбольном клубом мира – английским "Шеффилдом".



Продавать билеты на легендарный матч начали в апреле, сейчас все они раскуплены. Тот, кто не успел приобрести билет, может посмотреть игру в трансляции телеканала "МАТЧ".



Встреча с "Шеффилдом" приурочена к 95-летию "Торпедо". С 2017 года владельцем московского клуба является бизнесмен, основной бенефициар Московского кредитного банка (МКБ) Роман Авдеев. С этого момента в истории команды начался новый этап.

Сейчас "Торпедо" переживает настоящее возрождение. Ее символом станет масштабная реконструкция домашнего стадиона имени Эдуарда Стрельцова. После затяжного кризиса команда вышла в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Это второй по силе, значимости и популярности дивизион отечественного профессионального футбола. До премьер-лиги осталось недолго.

Меняется и облик легендарного московского клуба. В конце прошлого года креативное агентство Deluxe Interactive представило новый фирменный стиль команды.

Происходящий на наших глазах ренессанс "Торпедо" стал возможным в том числе благодаря активной поддержке собственника клуба Романа Авдеева. Ни для кого не секрет, что в 2017-й год "Торпедо" вошел с многомиллионными долгами. Предприниматель первым делом пообещал урегулировать все финансовые вопросы.

Сейчас бюджет команды увеличился в два раза – до 300 миллионов рублей. А до сентября почти миллиардный долг команды будет погашен, заявила ранее президент "Торпедо" Елена Еленцева.

В конце апреля определился победитель конкурса на реконструкцию спортивного комплекса имени Эдуарда Стрельцова. Обновлением арены займется французская архитектурная мастерская MICHEL REMON & ASSOCIES.

Старт масштабной реконструкции начнется во втором квартале 2020 года. Вместимость арены увеличится до 15 076 мест, из них более 14 тысяч - зрительские. Стадион будет соответствовать высоким требования УЕФА и Российского футбольного союза.

В 2017 году Спортивный фонд "Торпедо" вошел в состав концерна РОССИУМ российского бизнесмена Романа Авдеева. Спустя несколько месяцев предприниматель приобрел контрольный пакет акций ФК "Торпедо Москва" и вернул легендарную столичную команду на родной стадион.