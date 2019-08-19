"Нормальный пацан": внезапно женившегося сына Валерии расхвалили

Скандальный блогер Лена Миро высказалась о недавней свадьбе старшего наследника артистки, 24-летнего Артемия. Она уверена, что певица Валерия правильно воспитала сына.

Миро напомнила, что молодой человек заранее не предупредил о бракосочетании ни мать, ни ее супруга Иосифа Пригожина. По ее мнению, своих денег на пышное торжество у Артемия недостаточно, а брать у родителей он не захотел.

"Артемий предупредил маму и Йосю о свадьбе за день. Ну, чтобы не создавали суеты и не успели закатить пир горой. Пригожин, естественно, в шоке – евреи свадьбы все любят, а тут – вот такой вот облом", – высказалась в своем микроблоге ЖЖ блогер. Лена Миро отметила, что сын певицы Валерии женился на однокласснице, что было для артистки полной неожиданностью. Ведь звезда считала, что они просто нежно дружат.

Блогер считает, что Артемий поступил правильно. "Хорошо воспитали пацана, раз он не извалялся в грязи, а живет нормально. Не хочет пьянки в Монако, излишней публичности, и вообще сам снимает квартиру, а не жирует за счет своей мамы", – похвалила наследника певицы Валерии Лена Миро.

По словам блогера, чтобы посмотреть, что человек представляет из себя на самом деле, достаточно взглянуть на его детей, и сразу все становится ясно. А вот мажоров Лена Миро не любит. Эту категорию звездных отпрысков ей жаль.

Как писали "Дни.ру", певица Валерия ранее рассказала о том, как восприняла женитьбу сына. "Позвонил 7 июля и ошарашил новостью: "Мы с Наташей расписываемся завтра, в День семьи, любви и верности!.. Конечно, порадовались и в то же время опешили", - поделилась исполнительница.