Сын певицы Валерии откровенно о беременности жены

Новость о тайной свадьбе старшего сына Валерии обрастает новыми подробностями. Появилась информация о том, что Артемий Шульгин женился, поскольку его избранница ждет ребенка.

24-летний Артемий женился на Наталье еще в июле, но о радостном событии стало известно на днях. Оказывается, они давно знали друг друга – учились в одной школе в Женеве. Шульгин предложил пожениться совсем не так, как показывают в романтических фильмах. "Мы просто сидели дома, и я поднял этот вопрос. Это не было классическим предложением. Она была в приятном шоке, но вообще была счастлива. И я тоже", – признался Артемий.

Сын Валерии опроверг пересуды о тайной свадьбе и беременности невесты: "Тайны вообще никакой не было, просто не отмечали свадьбу. Мы пошли и расписались, я позвал двух свидетелей и все. Почему все говорят, что это была тайна, я не очень понимаю. И сразу же пошли слухи, что невеста беременна, невеста из простой семьи и так далее. Нет, ничего такого. Мы просто спокойно поженились, без торжества".

Артемий подчеркнул, что родители были в курсе. "Я приехал в апреле и сразу сказал им об этом. Думаю, что больше всего удивилась мама. Она просто не ожидала от меня такого поворота событий. Она даже расплакалась от счастья. Я только не сказал конкретную дату, потому что ее на тот момент еще не было", – цитирует Шульгина People Talk.

Интересно, что в интервью StarHit Валерия говорила совсем другое. Певица якобы даже не подозревала о свадьбе Артемия и Натальи, хотя та не раз была в гостях и даже присутствовала на юбилее ее мужа-продюсера. "О существовании этой девочки знали, но думали, что они просто дружат", – отметила звезда. По словам Валерии, разговоров о совместном будущем не велось.

Наблюдательные фанаты подчеркнули, что ситуация довольно странная. Судя по разговорам в соцсетях, поклонники подозревают, будто отношения с детьми у Валерии сложные, на что указывают некоторые факторы. Это и свадьба Артемия, где не было его родственников, и музыка Анны, якобы оказавшейся под влиянием молодого человека, не понравившегося ее знаменитой матери.

А уж скандал, который поднялся, когда Арсений увлекся моделью, вообще был у всех на устах. Ни Валерия, ни Иосиф Пригожин не скрывали антипатии к Анне Шеридан, из-за которой младший отпрыск якобы перестал заниматься классической музыкой. Впрочем, судя по фото Валерии в Instagram, страсти улеглись, и семья приняла избранницу Арсения.