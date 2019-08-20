Марк Захаров попал в больницу

Режиссер и художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщает телеканал RenTV.
Источники канала сообщают, что у него диагностировано двустороннее воспаление лёгких, врачи борются за его жизнь в реанимации. Состояние режиссера оценивается как тяжелое, но стабильное. Официального подтверждения это информации пока нет – родственники Захарова не подтвердили, но и не опровергли информацию.
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