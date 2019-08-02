Лолита Милявская продемонстрировала большую грудь

Лолита Милявская опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый пост. Она предстала перед публикой в откровенном наряде.

На певице черный шелковый халат, который лишь слегка прикрывает ее грудь. При этом на исполнительнице нет бюстгальтера.

"Так приятно, когда компании не все равно, что думает о ней потребитель ☝ Представители компании Керхер @karcher_russia не только видели мой пост, но и читали Ваши комментарии и мнения о продукции! Разница в изделии есть, эта щетка мобильна! Надеюсь, долго прослужит! Принимаю извинения, но старую швабру пока оставлю)! 🤓✌ Еще раз, Спасибо! (здесь орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – подписала ролик Лолита.

Подписчики мгновенно накинулись на исполнительницу. "Как не стыдно себя так вести? Вас смотрит и слушает молодежь, подростки. Можно ведь вести себя и одеваться покультурнее, не так вульгарно!", "Ни лицо, ни тело не вызывают ни восхищения, ни желания быть в такой форме в 55", – высказывались злопыхатели.

"Лепешки в шелковом халате – это не для слабонервных!", – язвительно отметил критик.



Как сообщает "Пятый канал", некоторые встали на защиту своего кумира. "Лолита, вы всегда шикарны, одевайтесь как вам удобно и не обращайте внимания на чужое мнение!", – посоветовала поклонница.

