"Лицо простофили": Лолита Милявская побила Ольгу Бузову

В Instagram появился совместный снимок звезд. В кадре 55-летняя Лолита Милявская поддерживает за талию 33-летнюю подругу – певицу Ольгу Бузову.
Знаменитости облачены в повседневные наряды. Ольга выбрала легкое черно-белое платье, открывающее плечи. Лолита – тоненький джемпер с пестрым принтом и шаровары в крапинку.
Интернет-обыватели, ознакомившись с фото, не сразу узнали Ольгу. Мол, поющая телеведущая, злоупотребляя косметологическими процедурами, выглядит старше. На лице звезды пользователи Сети обнаружили странные припухлости.
"Дааа,Оля поизносилась,страшна как стала (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "У Бузовой лицо простофили) никакое) глаза пустые -нету изюминки", "Бузова в образе черно-белой коровы", "Почему опухла Бузова?🤔", "Бузова себя перекроила. Не узнать. Монголоид какой то", "Лолита моложе выглядит))) Оля как монгольский мужичок, который буханье)", – осудили они Бузову.
К 55-летней Лолите Милявской комментаторы не так жестоки. По их словам, на фоне бледной Бузовой она смотрится отлично. Звезду осыпали комплиментами.
"Конечно Лолита. Ее хоризма и талант покрывают все. Бузова серая мышь", "Лолита как коньяк с большой выдержкой", "Лолита это глыба..была есть и будет...а бузова к кому не клейся так и останется бузова с клеймом дома 2...не понимаю как может наш народ ее слушать...это ж ужас!!! Безголосое безталантище", "Лола это талантище", – похвалил народ Лолиту Милявскую.
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