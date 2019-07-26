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Лолита рассказала о пагубных пристрастиях

Лолита Милявская. Фото: www.globallookpress.com
Артистка стала героиней AGENTSHOW с Анастасией Ивлеевой. Лолита Милявская призналась, что в 40 лет подсела на наркотики.
прочитано 308 раз

Оказывается, в жизни певицы был период, о котором сегодня ей нелегко вспоминать. В какой-то момент она пустилась во все тяжкие.

По словам Лолиты Милявской, вся проблема заключалась в том, что она попробовала наркотики слишком поздно, "когда все уже отгуляли". Она считает, что это был обычный человеческий слом. Напряженная работа, непростая личная жизнь – это может выбить из колеи кого угодно.

"Когда всю жизнь пашешь и жизни не видишь… Когда вдруг начинаешь ее видеть, а она оказывается другой. А в этот момент, когда начинаешь ее видеть, ломается та, которая была для тебя вакуумом", – пояснила исполнительница. Лолита Милявская добавила, что таким образом и подсаживаются на наркотики.

Артистка призналась, что в подобные моменты человеку хочется плюнуть на всех и все. "Во все тяжкие!" И я во все тяжкие в 40 лет. Кокаин, гульки – все, что угодно. Безудержный секс", – раскрыла грязные подробности Лолита Милявская.

Кроме того, звезда рассказала, что до наркотической зависимости количество ее сексуальных партнеров можно было пересчитать по пальцам, а потом – "руки закончились". "Первое время я считала. Это было нелепое доказательство себе: "а что, так можно?" Потом это все закончилось. Я поняла: или я себя буду разрушать, или мне это не надо. Я решила, что не надо", – резюмировала Лолита Милявская.

Материал дополняется

Автор: 26 июля 2019, 08:24
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