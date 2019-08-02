Оставшаяся без квартиры из-за внука Новикова сообщила новые подробности

Известие о том, что Клара Новикова якобы была вынуждена оставить квартиру ради внука, стало настоящей сенсацией в СМИ. Юмористка рассказала новые подробности, уточнив, что ее внука теперь "ужасно достают" из-за этого.

Клара Новикова попал в скандал, когда появились данные, будто собственный внук выжил ее из квартиры. Артистка прокомментировала эту информацию. Она призналась, что действительно осталась без квартиры. Но это случилось по собственной воле, к тому же у нее есть другое жилье. Артистка живет в Серебряном Бору. Причем, это временно, она всегда может вернуться в свою квартиру в центре Москвы.

"Да, внук живет в моей прежней квартире, потому что сейчас он поступает учиться дальше, ему там ближе добираться до института. Не волнуйтесь за нас. У нас у всех есть квартиры – все устроены", – сообщила юмористка.

После разыгравшейся шумихи внук Новиковой не по своей воле стал знаменитым. "Его ужасно достают из-за этого! У внука есть круг друзей, с которыми он общается. А они же все сидят в интернете. И конечно, теперь над ним подтрунивают", – рассказала Клара Новикова.

Артистка призналась, что испытывает неудобства от переезда. Теперь ей приходится долго ехать из Серебряного Бора на работу. "В центре работа, театры. В своей квартире мне было удобней. Теперь, чтобы поехать на репетицию в город и вернуться домой, чтобы переодеться перед спектаклем, сложновато", – пожаловалась юмористка.

Впрочем, жизнь в новом месте Кларе Новиковой нравится. "У меня красивый вид из окна. Для жизни все удобно. Эту квартиру я купила давно. Хотела ее продать, но потом оставила. И не зря. Я каждый день готовлю: отвожу гостинцы детям, тому же внуку. Он любит есть мою стряпню всякую", – цитирует артистку "Собеседник".