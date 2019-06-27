Клара Новикова откровенно о смертельной болезни

СМИ сообщили об онкологическом заболевании у Клары Новиковой. Прославленная юмористка прокомментировала эти данные.

Поводом для слухов о том, что у Клары Новиковой может быть рак, стало то обстоятельство, что артистка якобы редко выходит в свет. Юмористка расставила все точки над i. Новикова возмущена подобными домыслами.

"Во-первых, что значит "нигде не появляюсь"? Я веду активную жизнь: хожу на дни рождения к друзьям, практически еженедельно играю в спектаклях в Театре на Малой Бронной, у меня готовится большой гастрольный тур", – сообщила артистка.

Новикова не понимает, почему в последнее время закрепилась привычка "хоронить живых людей". Она отметила, что недавно в СМИ муссировались данные о плохом самочувствии ее коллеги Сергея Дроботенко. Клара призналась, что пыталась связаться с человеком, пустившим неприятный слух о ней, но ничего не получилось.

"Обидно, что этот ужас читают мои поклонники. И многие верят в болезни, которые мне приписывают. Прошу не верить этим сплетням. У меня в жизни все хорошо!" – заверила общественность 72-летняя артистка.

Новикова рассказала и о достижениях своих близких. "В этом году мой внук Лев окончил институт, внучка Анна – школу. Все прекрасно, чувствую я себя замечательно, но такие публикации очень расстраивают", – цитирует артистку Teleprogramma.pro.

Несмотря на возраст, Клара Новикова старается вести активный образ жизни и смело идет на эксперименты. Несколько лет назад она сменила амплуа и попробовала себя в качестве драматической актрисы. Первым опытом Клары Новиковой стала главная роль в спектакле Евгения Арье "Поздняя любовь".