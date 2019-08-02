"Сестричка" Началовой Исаева всерьез взялась за мерзких гадов

Самый известный звездный пресс-секретарь страны Анна Исаева продолжает отдыхать с семьей в Болгарии. И регулярно радует многочисленных поклонников фотоисториями.

В очередном посте на своей странице в Instagram Анна Исаева показала, как готовит буйабес – похлебку марсельских моряков. "В переводе с французского означает "длинное приготовление", – пояснила рукодельная Аня. – Сейчас почистим, добавим травы, овощи и будем томить. В Марселе в основе этого супа обязательно должен был быть морской петух. Ну понятно, рыба такая. Где взять – не понимаю".

С доходами Исаевой от продвижения многочисленных артистов можно было, наверное, хоть каждый день летать на похлебку в Марсель, чтобы не обременять себя стоянием у плиты. К тому же впереди осень, начало нового телесезона и ток-шоу, на которых всегда рады "сестричке" Юлии Началовой, всегда ждут ее впечатляющих комментариев, откровений и воспоминаний. А тогда из-за съемок вырваться куда-то будет уже проблематично.

Рады ей и поклонники певицы. Они удивляются, как смело и серьезно Исаева взялась за мерзких на вид морских гадов – рыбу, моллюсков, названиям которых даже не все знают. "Аня, где ты этих чудищ набрала? Эх, жаль, я не могу напроситься на похлебку", "Ой, как вкусно. Я обожаю буйабес! Можно и без петуха, побольше креветочек", – восторгаются люди.

Напомним, что Юлия Началова считала Анну Исаеву своей сестричкой, целиком ей доверяла. Они были близкими подругами. Исаева сделала очень много для пиара певицы, всегда заботилась о ее имидже и достойном месте в СМИ. После смерти Юли Анна взяла на себя часть обязанностей по организации похорон, помогая всецело семье.