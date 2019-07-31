"Уснул рядом со мной": Исаева показала приватное фото прикрытого простынкой Филиппа

Анна Исаева вместе с детьми сейчас отдыхает в Болгарии. На очередном снимке она запечатлела спящего сынишку Филиппа Исаева.
"Мой мальчик уснул рядом со мной, укрывшись простынкой, – написала Анна. - Я люблю в этом мальчике все: его роскошные шелковые кудряшки, его мягкие пухлые губы, красивые глаза с ресницами как крылышки у шмеля, его туземский летний загар, смешную болтовню и слезы, да, да, редкое проявление детскости. Я поймала себя на мысли, что люблю даже форму его ушей, она такая правильная!"
"У него начался сложный период подросткового нигилизма, несогласия, сопротивления. Он не в меру развит, все знает, и это усугубляет мое положение. Я начинаю всерьез думать о его будущем. И главное, чего бы я очень хотела, это чтобы он вырос и не сидел на моей шее. Это не любовь к самой себе, это желание отдохнуть, когда он вырастет, от ответственности, переложить ее на него, хоть немного. И если так и будет, это будет означать, что он состоялся в жизни! Конечно, хочется, чтобы он жил лучше, чем я, чем мы. Хочется, чтобы дети были умнее и успешнее. Чтобы он помогал родным", – заключила Исаева.
Напомним, покойная ныне певица Юлия Началова считала Анну Исаеву своей сестричкой. Уход артистки из жизни пиарщица приняла как личную трагедию и участвовала в организации похорон. А сегодня вынуждена отбиваться от сочиняющих байки журналистов и обелять память исполнительницы.
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