Кравец проговорилась о судьбе сбежавшей в Киев дочери покойной Вербер

Со дня скоропостижной смерти Аллы Вербер прошло ровно две недели. Коллеги и партнеры фэшн-директора ЦУМа до сих пор не могу прийти в себя от шока. Что уж говорить о близких Аллы Константиновны! О судьбе ее дочери рассказала главная светская львица столицы Алена Кравец, которая часто одевалась у Вербер.

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