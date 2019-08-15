Россияне рыдают под окнами элитных хором Аллы Вербер

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Там мясо!": врачи не могут справиться с обильным кровотечением у Цой
"Наш шейх, а я первая жена": невестка Пугачевой надела хиджаб
"Отъела": Водонаева без трусов удивила раздавшимися формами
"Куда интересней Богомолова": Собчак застукали целующейся в туалете
Алибасов о сексе с Федосеевой-Шукшиной: "У меня как встало все, так и стоит, не падает"
партнеры
Четверг 15 августа
Лента новостей
15:05
Больше 50 человек пострадали при аварийной посадке самолета в Подмосковье
14:46
В Петербурге загорелся цех по производству рыбы
14:14
Осталось 4 года: человечеству предрекли скорейшую гибель (видео)
14:12
Появление Билла Клинтона в роскошном синем платье вызвало шок
14:02
Более половины россиян не могут погасить кредит
13:42
Прием заявок в премию PROBA Awards завершен с рекордным количеством проектов
13:23
В Удмуртии автомобиль сбил маленького ребенка
13:07
Мечущийся Зеленский утер нос пьянице Порошенко
13:01
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 августа 2019 года
12:59
Фаворитка Пугачевой шокировала откровенными лесбийскими играми
12:58
Всплыла неожиданная причина жесткой посадки самолета "Уральских авиалиний"
12:48
Разин объявил об уходе Шатунова после операции
12:38
В Подмосковье рысь сбежала из цирка и напала на человека
12:31
Российский режиссер оказался в заложниках
12:18
Более 50 000 человек посетили фестиваль современного искусства Everart Weekend
12:15
Врачи спасают рассказавшую о ребенке Семенович
12:08
"Куда еще лучше?": жена Прилучного привела в восторг стройной фигурой в купальнике
12:07
Первый учебный центр для волонтеров откроют в Иркутске
12:04
Брат Джулии Робертс задумался о российском гражданстве
12:01
Украина пытается подложить свинью России
11:30
В Саратове в ДТП с микроавтобусом пострадали десять человек
11:24
Громкая оплеуха: Наргиз отказалась выступать с Фадеевым
11:10
Спас сотни жизней: пилота экстренно севшего лайнера "Уральских авиалиний" хотят наградить
11:01
Денежный магнит: простые правила сохранения своего дохода
10:54
Обнародованы жуткие кадры посадки самолета А321 в Подмосковье (видео)
10:38
Путина атаковали после разговора с выскочкой Зеленским
10:24
Уехавшая на курорт Лолита Милявская показала помидорки
10:19
Участник шоу "Замуж за Бузову" попал в ДТП
10:08
"Гарик, ты попал": жена Харламова поразила способностями
09:54
Следовавший в Самару самолет экстренно приземлился в Шереметьево
09:35
У погибшего вокалиста Prodigy обнаружили многомиллионные долги
09:26
"Безобразие": дерзкая выходка Бузовой разгневала Ланового и Басилашвили
09:23
Волочкова разбилась по дороге из Греции
09:06
Известная телеведущая сообщила о беременности
08:41
Оставившей простых людей без воды Пугачевой грозит арест
08:38
Народный артист скончался на 79-м году жизни
08:26
"Глаза на лоб полезут": разгоряченный Лукашенко устроил истерику на людях
08:00
"Начали падать": пассажиры о жесткой посадке лайнера в поле под Москвой
06:21
Жена Мартиросяна показала опухшие губы
04:02
Глюкозу разнесли за яркий макияж
02:18
Названы защищающие от рака продукты
00:36
Юлия Михалкова призналась в своих страхах
21:59
Дану Борисову застукали в объятиях женатого мужчины
21:41
Зеленского жестко разнесли за слабость перед Путиным
21:37
Ищущие деньги на памятник Началовой родственники удивили наглостью
21:22
"Просто уродство": Тарзана разгромили за откровенное фото
21:19
В крупном бизнес-центре Петербурга произошел пожар
20:48
Близкие сделали заявление впервые после смерти Токарева
20:37
"ЕР": новостные агрегаторы умышленно нагнетают социальную ситуацию
20:18
Краше Началовой: Аллу Вербер в гробу нарядили принцессой
20:04
Чурикова высказалась о состоянии престарелого мужа после слухов о госпитализации
19:54
Трясущаяся Меркель переложила на Путина грехи Трампа
19:40
Звезда Disney сняла фильм для взрослых
19:33
Россияне стали реже жениться
19:14
Киркоров показал онкобольную Вербер в день похорон
18:42
Под Москвой столкнулись пять автомобилей
18:36
Залечит водой: травмированная на курорте Бледанс отказалась ехать к врачу
18:23
"Так себе режиссер": Богомолова высмеяли за неумение снимать
18:04
Умер худрук Театра сказки
18:01
"Никак не уймется": потерявшая стыд Волочкова оголилась перед камерой
17:57
Осташко призвал власти Москвы не согласовывать оппозиции митинги каждую неделю
17:40
В Ростове врач пнул упавшую женщину и уехал
17:14
"Не надо воспитывать": Бузова дерзко ответила на нападки Резника
17:02
В Подмосковье пенсионер-попрошайка возмутил дерзким поступком
16:56
В Верховной раде устроили побоище из-за русского языка
16:54
Известный исполнитель 90-х стал жертвой мошенников
16:24
Жителю Удмуртии досталось за контрафактный алкоголь
16:09
"Утопила в туалете": Борисов оторопел от признания беременной детоубийцы
15:49
Зеленский получил неожиданный удар в спину
15:44
Барановская рассказала о рождении ребенка: Я буду вгрызаться в эту жизнь
15:33
В Петербурге загорелся магазин автозапчастей
15:15
Погибла женщина: в Башкирии произошла страшная авария
15:12
Тяжелого Джигарханяна готовят к жизненно важной операции
14:59
"Страсть – это наркотик": Шаляпина застукали в компании экс-супруги
14:59
Меган Маркл раскрывает новые таланты
14:58
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 августа 2019 года
14:44
Украина направила Нидерландам странное послание из-за дела MH17
14:26
В реанимации: сообщили о резком ухудшении здоровья Джигарханяна
14:24
Бумагами занимался Шепелев: заговорили о подделке подписей в договоре Фриске и "Русфонда"
14:12
"ЕР": Возможный запрет на эксплуатацию старых автомобилей не должен касаться личного транспорта
14:00
"Оказались в огненной ловушке!": греки пытаются спастись от страшного пожара (видео)
14:00
"Сходит с ума от страсти к себе": Любовь Успенскую осудили за "красоту"
13:53
После слухов о разводе Бородина высказалась об отказе от детей
13:45
Меркель и Макрон добили мечущегося Зеленского
13:15
Напуганный Шепелевым сын Фриске стал отказываться от еды
13:09
Мать Бузовой нелепо оправдалась за "дочь-блокадницу"
12:57
Жара в Японии убила более 20 человек
12:49
В Москве мужчина сдал в ломбард взятый в аренду Mercedes
12:44
Афера на 27 тысяч долларов: раскрыта одна из причин смерти Токарева
12:25
"Выжатая как лимон": дочь об интиме Федосеевой-Шукшиной и Алибасова
12:11
Синоптики предупредили о тропической жаре
11:59
Ди Каприо назвал свою самую постыдную роль
11:54
"Больничный прикид": Гузеева получила смачную оплеуху за свой наряд
11:27
Неожиданный поворот в скандале с лижущей "блокадницей" Бузовой
11:16
Галантный Путин довел украинцев до истерики
10:58
"Я горжусь!": красавица Загитова побила выскочку Алсу
10:58
Россияне отказываются от мяса
10:30
"Я так счастлива": Малышева высказалась об умершей от инфекции Вербер
10:22
Половина россиян готовы проголосовать за "ЕР"
10:18
"Всем бы так выглядеть!": цветущая вдова Круга сразила своими формами
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Галантный Путин довел украинцев до истерики
Руслан Байсаров: Мост через Амур даст импульс отношениям России и Китая
Благодаря Году Нисанову у "Корабелки" появится новый спортивный комплекс
Российский режиссер оказался в заложниках
Бывший подопечный всадил нож в спину Фадееву
"Как привидение": шокированная Хилькевич признала свои страхи
Шоу-бизнес

Россияне рыдают под окнами элитных хором Аллы Вербер

Алла Вербер. Фото: www.globallookpress.com
Тело фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер было предано земле на девятый день после смерти. Поехать на панихиду в Торонто смогли далеко не все. Для оставшихся в Москве желающих почтить память матери русской моды ее близкие нашли альтернативные варианты.
прочитано 1317 раз

В столице организовано сразу два места памяти, куда можно принести цветы, зажечь свечу, постоять у портрета покойной, подумать о моде и превратностях судьбы-злодейки. Сегодня ты наряжен в брендовые вещи, ешь устриц в Италии и выкладываешь жизнерадостные селфи в соцсетях, а завтра лежишь пусть в дорогом, но гробу...

ПО ТЕМЕ

Краше Началовой: Аллу Вербер в гробу нарядили принцессой

Умершую Вербер выставили на всеобщее обозрение возле Кремля

 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

Первый мемориал появился возле ЦУМа, где работала Вербер. Там висит огромный портрет покойницы. Не исключено, что универмагу могут даже присвоить ее имя – модники Москвы были бы рады. Вторая "стена плача" по воле родных находится возле дома 9 на Тверском бульваре, где жила Алла.

У подъезда ее элитной квартиры дочь поставила снимок, к которому убитые горем россияне несут охапки цветов. На девятый день, когда в Канаде хоронили Аллу Константиновну, скорбящих было особенно много – почерневшие от пережитой трагедии люди в люксовых вещах стояли в очереди, чтобы поцеловать покойницу хотя бы на фотографии и положить цветы. В какой-то момент счет букетов пошел на сотни, даже стало не видно входной двери в подъезд. Волна горя захлестнула страну...

Поклонники и друзья Аллы Вербер уже говорят о том, что хорошо бы на доме установить мемориальную доску или поставить небольшой бюст рядом. Мир моды со смертью Аллы Константиновны осиротел, и вряд ли ее кто-то сможет заменить. 

Автор: 15 августа 2019, 14:38
ФОТОРЕПОРТАЖ

Чем запомнится Mercedes-Benz Fashion Week Russia

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Зачем всё так неистово-то????
Вадим
Ответить
Как с вами связаться?
1

Популярные темы форума

Политика

Давшего слабину Лукашенко провожают на покой
Появление Билла Клинтона в роскошном синем платье вызвало шок
Мечущийся Зеленский утер нос пьянице Порошенко
Трясущаяся Меркель переложила на Путина грехи Трампа

Шоу-бизнес

Новости из больницы: жена рассказала о состоянии Гафта после инсульта
Кончаловский о расставании с женой: Стабильность не про нее
"Превысил обычную дозу": Газманов показал последствия омолаживающих пилюль
"Генофонд необходимо пополнить": жену Джигана заподозрили в беременности

Проишествия

Всплыла неожиданная причина жесткой посадки самолета "Уральских авиалиний"
Спас сотни жизней: пилота экстренно севшего лайнера "Уральских авиалиний" хотят наградить
"Оказались в огненной ловушке!": греки пытаются спастись от страшного пожара (видео)
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа

Lifestyle

Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
Умер актер из фильма "Угрюм-река"
"Терминатор-6": в кого превратился сыгравший молодого Джона Коннора актер
Шоу-бизнес

Волочкова разбилась по дороге из Греции

Опубликовано фото травмы балерины
Шоу-бизнес

"Гарик, ты попал": жена Харламова поразила способностями

Она вспомнила прошлое
Политика

"Глаза на лоб полезут": разгоряченный Лукашенко устроил истерику на людях

Он посетил один из регионов Белоруссии
Шоу-бизнес

Уехавшая на курорт Лолита Милявская показала помидорки

Эпатажная певица привела всех в восторг

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Сати Казанову ждет пополнение в семье
Двое детей: Гогену Солнцеву сообщили радостное известие

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Я горжусь!": красавица Загитова побила выскочку Алсу
Внезапно закричавший Дзюба сделал громкое заявление об Украине
"Это больно!": изведенная анорексией дочь известного спортсмена рассказала о страшных муках
"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева

Регионы

Россияне ахнули от происходящего на Крымском мосту
Сочи атаковали мерзкие летающие твари
Путин дал наказы после смертельного наводнения в Иркутской области
Режим "черного неба": россияне задыхаются от жуткого смога (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru