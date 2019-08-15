Россияне рыдают под окнами элитных хором Аллы Вербер

В столице организовано сразу два места памяти, куда можно принести цветы, зажечь свечу, постоять у портрета покойной, подумать о моде и превратностях судьбы-злодейки. Сегодня ты наряжен в брендовые вещи, ешь устриц в Италии и выкладываешь жизнерадостные селфи в соцсетях, а завтра лежишь пусть в дорогом, но гробу...
Первый мемориал появился возле ЦУМа, где работала Вербер. Там висит огромный портрет покойницы. Не исключено, что универмагу могут даже присвоить ее имя – модники Москвы были бы рады. Вторая "стена плача" по воле родных находится возле дома 9 на Тверском бульваре, где жила Алла.
У подъезда ее элитной квартиры дочь поставила снимок, к которому убитые горем россияне несут охапки цветов. На девятый день, когда в Канаде хоронили Аллу Константиновну, скорбящих было особенно много – почерневшие от пережитой трагедии люди в люксовых вещах стояли в очереди, чтобы поцеловать покойницу хотя бы на фотографии и положить цветы. В какой-то момент счет букетов пошел на сотни, даже стало не видно входной двери в подъезд. Волна горя захлестнула страну...
Поклонники и друзья Аллы Вербер уже говорят о том, что хорошо бы на доме установить мемориальную доску или поставить небольшой бюст рядом. Мир моды со смертью Аллы Константиновны осиротел, и вряд ли ее кто-то сможет заменить.
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