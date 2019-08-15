Россияне рыдают под окнами элитных хором Аллы Вербер

Тело фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер было предано земле на девятый день после смерти. Поехать на панихиду в Торонто смогли далеко не все. Для оставшихся в Москве желающих почтить память матери русской моды ее близкие нашли альтернативные варианты.



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