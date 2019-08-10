Официальное заключение: Вербер была инфицирована

Новость о скоропостижной смерти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер гламурная Москва обсуждает уже который день. Высказываются самые разные версии случившегося – от онкологического заболевания до инфаркта и анафилактического шока. Команда Вербер решила положить конец слухам.

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