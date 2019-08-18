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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 августа 2019 года

Фото: www.globallookpress.com
Текущее воскресенье оказалось богатым на скандалы и интриги из мира звезд. "Дни.ру" собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 августа 2019 года.
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Зудина откровенно о разрушенном счастье после смерти Табакова

17 августа известному актеру Олегу Табакову исполнилось бы 84 года. Его супруга Марина Зудина приоткрыла завесу личной жизни и рассказала о своих переживаниях.

По словам вдову, после смерти мужа ее жизнь разделилась на до и после. Даже сейчас, спустя год после трагедии, ее боль никуда не ушла, она лишь слегка притупилась.

Безутешная Успенская изнывает из-за горькой утраты

Певица Любовь Успенская призналась, что в годовщину смерти актрисы Веры Глаголевой она не смогла прийти на ее могилу. Сей факт до сих пор гложет 65-летнюю артистку.

Успенская почтила память покойной Глаголевой. Актриса рассказала, что не смогла прийти на Троекуровское кладбище в годовщину смерти актрисы.

Нет равных в сексе: оставленный Бузовой фаворит Фадеева взвыл от тоски

В Сети до сих пор не утихли страсти после появления видео, где Ольга Бузова целуется с певцом Олегом Майями. Накануне исполнитель сделал новое громкое заявление.

По словам артиста, первое место в его жизни занимает творчество. Он утверждает, что у него нет времени на романы.

Пылкий Шнуров публично предался страсти с 28-летней красавицей-женой

Сергей Шнуров и его 28-летняя избранница стараются не появляться на публике и не привлекать к себе внимания. Однако влюбленных все-таки застали за страстными поцелуями.

Лидер группы "Ленинград" взял молодую избранницу с собой на гастроли. После выступления Шнуров страстно целовался с ней на глазах у публики.

Трогательный снимок Арбениной с сыном довел россиян до слез

Популярная певица Диана Арбенина разместила в Instagram фотографию с сыном. Поклонники не смогли пройти мимо трогательного кадра.

Лидер рок-группы "Ночные снайперы" отправилась с детьми на Багамские острова. На одной из фотографий, сделанных на отдыхе, певица позирует вместе с наследником Артемом в воде. В кадре мальчик лежит на надувном круге, а Диана Арбенина плывет рядом с ним. Они смотрят друг другу прямо в глаза.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 августа 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.


18 августа 2019, 18:17

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