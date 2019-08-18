Безутешная Успенская изнывает из-за горькой утраты

Успенская почтила память покойной Глаголевой. Актриса рассказала, что не смогла прийти на Троекуровское кладбище в годовщину смерти актрисы.
Любовь Залмановна жалеет о том, что ей не удалось повидаться с семьей Глаголевой и ее дочерьми. Всему виной плотный гастрольный график Успенской.
"Мы всегда помним и любим Веру. Это был честный, душевный, порядочный человек, который всегда был готов прийти на помощь", – цитирует артистку Teleprogramma.pro. Стоит отметить, что на настоящий момент публикация удалена из Instagram певицы .
Новость дополняется.
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