Пылкий Шнуров публично предался страсти с 28-летней красавицей-женой

Лидер группы "Ленинград" взял молодую избранницу с собой на гастроли. После выступления Шнуров страстно целовался с ней на глазах у публики. Фото оказалось в распоряжении StarHit.
Видно, что певец души не чает в своей спутнице. Однако поклонники жалуются, что Сергей крайне мало рассказывает о жене. Артиста можно понять, ведь девушка может сознательно сторониться публичности. Вероятно, ей так комфортнее.
Ранее стало известно, что лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров вновь появится на шоу "Голос". Об этом исполнитель сообщил во время пресс-конференции на фестивале "Нашествие".
Артист уже участвовал в седьмом сезоне популярного телепроекта. Тогда Сергей Шнуров запомнился зрителям как язвительный критик, которые не боится говорить правду в лицо.
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