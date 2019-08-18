Максим Галкин выставил напоказ хилые помидоры Аллы Пугачевой

Как оказалось, в северном климате Рижского взморья не все растет хорошо. Об этом Галкин рассказал в Stories в своем Instagram-аккаунте. По словам телеведущего, помидоры выросли достаточно хильнекими.
"Говорят еще, что вот северный климат. В действительности нормально растут здесь гранаты. Представляете, свои домашние такие. Миндаль. Вот миндаль выходит. Скоро начнем есть миндаль. Ну, конечно, что-то приходится выращивать в теплице. Помидорчики всякие", – поделился Галкин.
Также телеведущий отметил, что там выросли чудесные перцы. По его словам, они похожи на патиссоны.
"В зависимости с какой стороны кусаешь, разный вкус. Это монстры, а не перцы. Вот такое беспокойное хозяйство", – отметил супруг Пугачевой.
Также Максим похвастался урожаем имбиря. Он подчеркнул, что это традиционное латышское лакомство.
Напомним, недавно фанатском аккаунте Примадонны появилась фотография, сделанная во время семейного отпуска. Как писали ранее "Дни.ру", фанаты подняли на смех снимок возлюбленных.
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