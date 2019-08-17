"Бабушка и внук": фото Пугачевой и Галкина подняли на смех

В фанатском аккаунте Примадонны появилась фотография, сделанная во время семейного отпуска. В кадре загоревшие Алла Пугачева и Максим Галкин широко улыбаются на камеру. "Любовь", – гласит подпись к снимку.
Один из поклонников отметил, что на этой фотографии исполнительница и юморист похожи на родственников. "Бабушка и внук", – написал он. С ним согласились многие пользователи.
Другие подписчики усомнились в подлинности снимка. "Вот это фотошоп! Браво мастеру! Алла выглядит моложе Макса! Хотя если верить наблюдениям, супруги становятся с годами похожими", – заявил один из комментаторов. "Как отфотошопили", – поддержал его собеседник.
Поклонники поспешили высказаться в защиту кумиров. По их мнению, Алла Пугачева и Максим Галкин отлично смотрятся вместе. "Счастливые и красивые! Долгих вам лет!", "Ну, и у кого повернется сказать, что вы не пара?", "Ослепительная пара! Вы великолепны!", "Такие растрепанные, а глаза светятся от счастья", – выразили мнение пользователи.
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