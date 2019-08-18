Дочь Галкина поразила интеллектуальными способностями

Малышка порассуждала о том, что появилось раньше – яйцо или курица. Видео выложил в Instagram Максим Галкин. Лиза перебирала варианты. Когда отец спросил ее, откуда же у курицы берется яйцо, та ответила: "Из попы ее".
Поняв, что зашла в тупик, Лиза Галкина неожиданно произнесла: "Значит, первым был петух!". Ответ понравился как юмористу, так и фолловерам Галкина. Брат же Лизы – Гарри, заявил, что ничего не понял.
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