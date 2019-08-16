Дочь Пугачевой и Галкина назвала брата "королем России"

Дочь юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой поделилась рассуждениями. Лиза Галкина рассказала, когда ее брат Гарри станет "королем России".

На фанатской странице дочери Аллы Пугачевой в Instagram опубликовали архивное видео. В кадре маленькая Лиза объясняет отцу – Максиму Галкину – правила, по которым ее брат играет с мячом.

"Папочка, если Гарри получил сто двадцать миллионов очков он станет нашим королем России", – очень серьезно заявляет девочка. После этих слов, в лоб малышке прилетает мяч, запущенный братом. Галкина трет ушибленное место и продолжает беседу.

"А у России есть король?" — спрашивает отец малышки. "Да. Это называется Гарик", – поясняет Лиза.

Поклонники пришли от публикации в восторг. Интернет-обыватели разглядели у Галкиной актерские задатки и отметили ее природное обаяние. "Господи, до чего она милая!", "Ну что за милый ребенок, Лизонька – это уже прирожденная актриса! Прелесть девочка", - отмечали пользователи Сети.

Отметим, что с момента записи этого видео наследница Аллы Пугачевой и Максима Галкина заметно выросла, и, к слову, больше не картавит. Недавно, юморист в личном микроблоге показал, как Лиза занимается йогой. "Лицом надо поймать свет", – говорит девочка на видео.