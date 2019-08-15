Господи, когда закончится безумие!": Лолита разочаровалась в президенте

На Украине разгорается скандал с юбилейным концертом Таисии Повалий. Уже была оплачена аренда дворца "Украина", начата масштабная рекламная кампания, шла продажа билетов. Но вдруг кто-то сверху приказал выступление сорвать.



"Мы начали сталкиваться с игнорированием наших просьб и рабочих вопросов – нежелание размещать рекламный банер на фасаде Дворца, принимать билеты для продажи в кассе, делать анонс на сайте и прочее, – рассказал супруг артистки Игорь Лихута. – А итогом всего стало то, что нам вернули предоплату".

Он поделился соображениями, почему началась вся эта травля исполнительницы на своей же родине. "Возможно, из-за того, что Таисия не стояла на Майдане. То, что происходит сейчас – это трагедия украинского народа! Каждый раз сердце обливается кровью, когда об этом думаешь. Если вдуматься, то народная артистка Украины получает запрет на профессию в родной стране", – цитирует Лихуту "КП в Украине".

Сама Таисия Повалий обратилась к поклонникам с просьбой поддержать ее. "Мне сейчас очень нужна ваша вера и ваша любовь, – пишет певица . – Так случилось, что в нашей стране кто угодно, только не вы, в праве решать, петь мне для вас или нет! В связи с этим я очень прошу всех, кто любит и ценит мое творчество, всех тех, кто готов прийти на мой юбилейный концерт и хочет, чтобы я продолжала нести свет и петь для вас, поставить свой "лайк" под данным постом.

Одной из первых на призыв землячки и коллеги отреагировала Лолита. "Когда закончится безумие, которое делит людей на "красных и белых".. Ничего не меняется с приходом нового президента, а жаль. Все верили", – написала она.

Поклонники возмущены это безобразной травлей Повалий и выражают ее поддержку. Кажется безумием, что коренной украинке запрещаю петь на Родине песни на украинском же языке. О какой демократии тут может идти речь и о каких европейских ценностях...

