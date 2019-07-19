У Елены Летучей обнаружен изъян

Видимо, звезда больше не смогла держать планку и решила сама открыть свой незначительный изъян. Как оказалось, у светской дивы мохнатые колени.
Накануне Елену пригласили на праздничный вечер часового бренда Omega, который проходил в Санкт-Петербурге. По дороге в ресторан телеведущая решила заснять Stories для своего Instagram-аккаунта, в котором решила поделится моментами своего мини-путешествия с подписчиками.
Случайно или нет, но в один из кадров попали ноги Летучей. Так как звезда была в коротком платье, а питерское солнце ярко светило, они более чем хорошо просматривались.
Подписчикам удалось заметить, что у телезвезды все колени усыпаны волосами. Повезло, что хотя бы светлыми.
Напомним, ранее Елена выложила откровенное фото, которое вызвало очень бурную реакцию со стороны мужской аудитории фолловеров. Как писали "Дни.ру", фанаты светской львицы были ошеломлены красотой Летучей.
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