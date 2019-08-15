Беременная Решетова отметила шампанским праздник Тимати

Беременная возлюбленная поздравила рэпера Тимати. Анастасия Решетова устроила романтическую фотосессию.

Сегодня артист и основатель Black Star празднует 36-летие на Мальдивах. Рэпер Тимати отметил день рождения в узком кругу – мамы Симоны, дочери Алисы, возлюбленной Анастасии и пары друзей.

Утро для звезды началось с песни Happy Birthday в исполнении родни и трогательного сюрприза. Рэпера Тимати ждал необычный завтрак.

В океане рядом с берегом установили деревянный стол, который буквально завалили экзотическими фруктами. Не обошлось без алкоголя – довольный артист потряс бутылку и устроил близким дождь из шампанского.

Отметим, возлюбленная рэпера Тимати – Анастасия Решетова, которая вот-вот подарит ему второго ребенка, в личном Instagram показала фигуру в купальнике. 23-летняя модель опубликовала в Stories снимок, где запечатлена вместе с избранником. Влюбленные держат в руках бокалы и нежно смотрят друг на друга. Судя по всему, ради любимого мужчины, Решетова позволила себе немного алкоголя.

"Сегодня у нас самый солнечный день, потому что день рождения у любимки!", – подписала снимок зазноба рэпера Тимати.

Отметим, что мама артиста – Симона Юнусова в личном микроблоге опубликовала трогательный пост в честь наследника. "Сегодня этому человеку исполняется 36!!! Я не заметила, как пролетело время... Иногда смотрю на него и вижу совершенно незнакомого мужчину. Мы сталкиваемся лбами и бодаемся не на жизнь, а на смерть. Я расстраиваюсь и обижаюсь, но стоит ему улыбнуться той детской, мальчишеской улыбкой, как когда-то из глубины коляски, мое сердце тает, и я снова готова разорвать всех недоброжелателей", – написала родительница рэпера Тимати.