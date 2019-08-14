Звезда шоу "Дом-2" впервые стала матерью после страшного диагноза

В личном Instagram Антонина опубликовала трогательный снимок. Бывшая жительница телестройки сфотографировала бирку с метриками новорожденного на фоне супруга, бережно держащего младенца.
Мальчик появился на свет 12 августа в два часа дня, весом в 3668 граммов и ростом 54 сантиметра.
"Ну, вот и появился на свет наш сынок. Не спешил к ПДР (предполагаемая дата родов – прим. ред), вальяжный лев. Как мы тебя долго ждали, любим сильно-сильно. Всем спасибо, кто волновался. Я чувствовала вашу поддержку все эти дни, хоть с большинством из вас мы даже не знакомы", – поделилась радостной новостью с подписчиками звезда телестройки.
Отметим, что для бывшей жительницы шоу "Дом-2" этот малыш стал действительно долгожданным. Антонина Тодерика много лет мечтала стать матерью, однако серьезные проблемы со здоровьем не позволяли мечте реализоваться. Еще до участия в реалити-шоу девушке поставили страшный диагноз – бесплодие.
Напомним, Антонина Тодерика пришла на шоу "Дом-2" в августе 2013-го. Девушка пыталась вернуть мужа, который появился на проекте чуть раньше. Прожив на телестройке сто дней, супруги вновь сошлись и по сей день счастливы вместе.
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