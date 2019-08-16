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"Они медленно меня сжирали": звезда "Дома-2" рассказала о жизни на проекте

Нелли Ермолаева. Фото: instagram.com/ermolaevanelly
Нелли Ермолаева призналась, что ее покусали экзотические насекомые. Подробности экс-участница "Дома-2" сообщила в Instagram.
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Нелли Ермолаева давно покинула телестройку. За это время она успела попробовать себя в роли телеведущей, открыла салон красоты, вышла второй раз замуж и родила сына. Однако девушке вновь захотелось испытать всю подноготную реалити-шоу. Блогер отправилась на съемки нового YouTube-проекта, который проходит на необитаемом острове. 

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По признанию Нелли, она отважилась на такой серьезный поступок, потому что захотела перевернуть мировоззрение, испытать на прочность организм. На проекте "Остров героев" ей приходилось выживать без еды, воды, кровати, телефона и прочих условий. Хотя изначально девушка рассчитывала, что организаторы будут кормить их бутербродами и "укрывать теплыми одеялками", но ничего подобного не было. Каждый день с проекта уходил один герой, против которого голосовали остальные участники.

За время съемок Нелли похудела на семь килограммов: ела она только рис, кокосы и пила воду. Экс-участнице "Дома-2" пришлось столкнуться с неприятностями. Оказывается, Ермолаева спала на голой земле, и ее постоянно кусали местные насекомые. "Ночью на голой земле в тропиках они ползали по мне и медленно сжирали. Когда наступала ночь, выползали всякие твари, которые ползали по нам и дико радовались, что восемь идиотов решили изменить свою жизнь у них на территории", – посетовала блогер.

Пользователи Сети были поражены выносливостью и смелостью Нелли, хотя изначально многие считали, что шоу постановочное. Сейчас она вернулась в Москву и счастлива с мужем и сыном, которых так долго не видела.

16 августа 2019, 17:04

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