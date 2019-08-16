"Они медленно меня сжирали": звезда "Дома-2" рассказала о жизни на проекте

Нелли Ермолаева давно покинула телестройку. За это время она успела попробовать себя в роли телеведущей, открыла салон красоты, вышла второй раз замуж и родила сына. Однако девушке вновь захотелось испытать всю подноготную реалити-шоу. Блогер отправилась на съемки нового YouTube-проекта, который проходит на необитаемом острове.
По признанию Нелли, она отважилась на такой серьезный поступок, потому что захотела перевернуть мировоззрение, испытать на прочность организм. На проекте "Остров героев" ей приходилось выживать без еды, воды, кровати, телефона и прочих условий. Хотя изначально девушка рассчитывала, что организаторы будут кормить их бутербродами и "укрывать теплыми одеялками", но ничего подобного не было. Каждый день с проекта уходил один герой, против которого голосовали остальные участники.
За время съемок Нелли похудела на семь килограммов: ела она только рис, кокосы и пила воду. Экс-участнице "Дома-2" пришлось столкнуться с неприятностями. Оказывается, Ермолаева спала на голой земле, и ее постоянно кусали местные насекомые. "Ночью на голой земле в тропиках они ползали по мне и медленно сжирали. Когда наступала ночь, выползали всякие твари, которые ползали по нам и дико радовались, что восемь идиотов решили изменить свою жизнь у них на территории", – посетовала блогер.
Пользователи Сети были поражены выносливостью и смелостью Нелли, хотя изначально многие считали, что шоу постановочное. Сейчас она вернулась в Москву и счастлива с мужем и сыном, которых так долго не видела.
Популярные темы форума
Библия — главная книга или завиральные истории?
Мальчики
Дети и родители
Мужчина стрелец
Сын позор семьи
Не хочет делать менет
ЯЗЫЧНИКИ ЭТО КТО????
Выйти замуж на мусульманина
Сбила собаку
Асексуал