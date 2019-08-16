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Родившая для себя Пересильд высказалась о свадьбе

Юлия Пересильд. Фото: www.globallookpress.com
Актриса откровенно рассказала о личной жизни. Юлия Пересильд сообщила, что никогда не утаивала роман с режиссером Алексеем Учителем.
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"Я никогда этого не скрывала, я просто не говорила на эти темы. Люди, которые в узком кругу, они всегда это знали. Другой вопрос, что стали про это часто спрашивать и мне в какой-то момент просто надоело говорить: "Я об этом не разговариваю", – рассказала артистка в YouTube-шоу "А поговорить?".

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"Манипулируют нами": дети сели на шею Юлии Пересильд

 Юлия Сергеевна Пересильд

Юлия Сергеевна Пересильд Актриса

К тому же, по словам Юлии Пересильд, со временем их дочери Анна и Мария подросли. Девочки стали выходить в свет с отцом, попадать в поле зрения прессы.

"Он прекрасный отец, и они же все время вместе куда-то выходят, они вместе тусуют. И тогда становится странным, почему я про это не говорю. Как-будто это действительно какая-то тайна, а это не тайна", – поделилась артистка.

Юлия отметила, что рожала первого ребенка для себя. Она не пыталась манипулировать беременностью, не ждала от своего мужчины каких-то поступков, а также не испытывала иллюзий.

"Я никуда не шла и никогда ни у кого ничего не просила. И все, кто приходил, приходили сами. Это ниже моего достоинства. Захочет, будет рядом, не захочет, не будет рядом. Как ты можешь решать за другого человека", – рассудила знаменитость.

Кадр youtube.com

Артистка подчеркнула, что с рождением детей у нее "появился другой ресурс силы", она поняла, что все может сама. К тому же материнство совпало с ее карьерным взлетом и, следовательно, финансовой независимостью. Мужчина Юлии Пересильд нужен только для любви. Звезда призналась, что пока ее жизнь складывается не так, как у других. Не случилось свадьбы, о которой так мечтают многие женщины, однако это ее мало беспокоит.

"Я сильно пока по этому поводу не грущу, может быть, в более взрослом возрасте меня начнет это мучить, что как-то не сложилось – рис на голову никто не сыпал, голуби не вылетали, что не было каких-то девчачьих радостей. Как-то все всегда по-другому: очень круто, очень здорово. Для меня пока мужчина – это страсть, любовь, то, что горит. Не удалось так: люди год встречаются, знакомятся с родителями, приносят колечко. Так не сложилось у меня, что об этом жалеть", - рассказала Юлия Пересильд.

Напомним, что у Юлии Пересильд две дочери. Старшую Анну она родила в 2009 году. В 2012-том у звезды появилась Мария. Отцом девочек является режиссер Алексей Учитель. К слову, мэтр уже не один десяток лет женат на Кире Саксаганской. Пара вырастила сына Илью 1992 года рождения.

Автор: 16 августа 2019, 14:50
ФОТОРЕПОРТАЖ

Юлия Пересильд подставила пышную грудь для медали

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Всё немного странно, неправильно, больно для всех...
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