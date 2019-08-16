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Интимные кадры с участием известной певицы и ее возлюбленного появились в Сети

Настя Кудри. Фото: instagram.com/nastyakudry
В Интернете появились пикантные кадры с участием певицы Насти Кудри. Вокалистка ласкает и обнимает красавца-мужчину. Кто именно стал избранником звезды, пока неизвестно.
прочитано 41 раз

Настя Кудри покорила музыкальный Олимп, выпустив дуэт с поющей телеведущей Ольгой Бузовой "Нам будет жарко". С тех пор артистка стала постоянным героем светских хроник, частым гостем различных премий и телеэфиров. Девушка активно занимается сольной карьерой.

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Между тем сегодня, 15 августа, Сеть переполошили откровенные снимки с участием Насти. Вокалистка сидит на столе и страстно целует стоящего между ее ног мужчину. Красавец покрывает сексуальное тело певицы поцелуями. Партнер Кудри так возбужден, что, кажется, не замечает ничего вокруг.

Отметим, что поклонники сразу догадались, что перед ними откровенные кадры со съемок нового клипа Насти Кудри"Ne Rap”. Возможно, мужчина – всего лишь актер, который мастерски исполняет свою роль, однако некоторые фанаты полагают, что такие яркие эмоции невозможно подделать, поэтому, скорее всего, Настя в действительности состоит с ним в отношениях.

Фото: Пресс-служба

"Я хотела быть максимально настоящей в этом клипе. Старалась, чтобы зрители поверили каждой эмоции, в том числе, и таким откровенным сценам", – говорит о съемках музыкального ролика сама Настя Кудри. Отметим, что новый клип артистки настолько провокационный, что не останется незамеченным.

Фото: Пресс-служба

Автор: 16 августа 2019, 06:18

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