Отказавшаяся от еды Анастасия Волочкова: Надоела мне уже эта трава

Журналисты связались с Анастасией Волочковой, чтобы та раскрыла секрет своей ошеломляющей формы. "Моя стройность – это не диета. Я почти ничего не ем. Надоела мне уже эта трава. Я же в Греции ела один шпинат", – пояснила балерина.
Оказывается, все дело в работе. Перед отъездом за границу Волочкова презентовала спектакль "Балерина в зазеркалье цирка", над которым долго и упорно трудилась. Артистка отметила, что репетировала по восемь часов в день. А в Греции она много плавает.
"За весь день съела сегодня всего пять пустых бульонов и все. И то еле заставила себя. Потом провела мастер-класс для отдыхающих в нашем отеле, показала свою разминку. Вот вам и вся моя диета", – рассказала Анастасия.
Да и дома балерина питается не калорийно. "Наша хозяюшка Лола делает овощные супчики. Еще я ем салатные листья и курицу отварную без соли", – поведала артистка.
Меню у Волочковой очень простое. "Шпинат, огурец без шкурки и все зеленые салаты! Ну и, конечно же, мой любимый супчик том ям. Только вместо креветок, которые я не люблю, Лола добавляет в супчик грибы", – цитирует звезду сайт "Комсомольская правда".
А еще поддерживать себя в форме Анастасии Волочковой помогает любовь. Вот уже несколько месяцев, по словам балерины, она счастлива с мужчиной младше ее. Однако своего избранника артистка показывает заинтересованной общественности буквально по частям: то носки продемонстрирует, то часы, то ремень. Ходят слухи, что Анастасия Волочкова скоро отправится под венец.
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