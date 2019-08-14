Завистливая Анастасия Волочкова резко отреагировала на фото красавицы Светланы Лободы

На снимках исполнительница продемонстрировала поклонникам свою растяжку. Она стоит на балконе с видом на маленькие домики и церковь в Италии, закинув ногу на перила.
Первый комментарий оставила Анита Цой. "М-да... Не Волочкова", – отметила певица.
По данным "Экспресс газеты", вскоре объявилась и сама прима балета. "Я вас всех люблю! Но шпагат мой", – заявила танцовщица.
Подписчиков эта ситуация позабавила. Многие посмеялись над Анастасией: "Конечно, твой! Больше же никто его не делает. Не умеют! Только Волочкова с "подвывертом" стареющего затасканного вареника. Звезда, однако!"
"Вы 1976 года рождения, а до этого никто, кроме Вас, шпагат не знал и не делал? Как Вы определяете, что Ваш?" – съязвила поклонница Лободы.
К слову, Светлану тоже не обошли вниманием. "А еще можно было сверху на крест сесть и шпагат нам показать!", "Как раз на фоне религиозной стелы ноги задирать!", "А зачем на фоне церкви это делать?", "Еще бы на купол залезла!" – написали недовольные фолловеры.
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