Анастасия Решетова столкнулась с опасностью во время беременности

На днях модель опубликовала фото в Stories в своем Instagram. Судя по всему, ее спина уже не справляется под тяжестью живота.
"Решила иногда носить бандаж для поддержки живота. Пора", – подписала снимок Анастасия.
В последнее время бизнесвумен все чаще публикует посты на тему своего интересного положения. Она делится самыми интимными подробностями этого периода своей жизни. Кроме того, Решетова часто спрашивает совета у подписчиц, которые уже прошли этот жизненный этап.
Так, например, в крайний раз она интересовалась у фолловеров, летали ли они на поздних сроках. Также она спросила, начиная с какой недели врач уже запрещал вылеты. В конце она пообещала поведать о своем личном опыте.
Отметим, сейчас Анастасия вместе с возлюбленным отдыхает заграницей. Где именно, пара не уточняет.
"Ну все. Последний отдых в этом году и прощай покой", – подписала один из отпускных кадров Решетова.
Напомним, у Тимати уже есть 5-летний ребенок от бывшей девушки – модели Алены Шишковой. Девочку назвали Алисой. В большей степени ее воспитанием занимается мама продюсера Black Star Симона. Она водит внучку на всевозможные кружки и секции, изучает с ней язык и щедро делится в своем Instagram-аккаунте всеми успехами малышки.
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