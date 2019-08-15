Таинственный бизнесмен из США посетил могилу Началовой

Родственники певицы так и не смирились с потерей. Родители и дочь часто навещают могилу Юлии Началовой.

По словам отца артистки Виктора Началова, пережить утрату им помогают совершенно незнакомые люди. С разных концов света звонят поклонники со словами поддержки и соболезнованиями. Более того, некоторые преодолевают тысячи километров, чтобы принести цветы на могилу Юлии.

Недавно мать артистки Таисия и дочь Вера на кладбище наткнулись на загадочного незнакомца. Им оказался бизнесмен из Нью-Йорка. Мужчина поведал, что специально прилетел в Москву, чтобы посетить могилу Юлии Началовой. Был ли предприниматель лично знаком со звездой, осталось тайной.

У Виктора Васильевича на фоне стресса из-за смерти дочери обнаружили серьезные проблемы со здоровьем. У Началова нашли рак. К счастью, на ранней стадии.

"Все нормально. Там ведь было в зачаточном состоянии, а раннее обнаружение – залог успеха. Если бы пропустили, хорошего ждать не пришлось бы. А так обнаружили и сразу убрали, и слава богу, что это в Израиле делали – профессор делал, все на высочайшем уровне. Ни порезов, ничего не осталось", – цитирует отца Юлии Началовой сайт "Комсомольская правда".