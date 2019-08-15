Татьяна Навка показала изнуряющие тренировки дочери

На кадрах запечатлено, как девочка делает растяжку. Она, хоть и с трудом, закидывает одну ногу назад и хватает ее руками.
"Готовимся к сезону", – подписала пост Навка.
Посмотрев на успехи малышки, злопыхатели первым делом начали сравнивать ее с другим звездным ребенком – сыном Евгения Плющенко и Яны Рудковской Сашей.
"А Гном Гномыч не маленький? Вот он – трудяжка!", "Как Плющенко Гном Гномыч!", "Повтор за Плющенко! Не догнать, их малой более подготовлен", – высказались критики.
Как и в случае с маленьким Сашей, многие фолловеры не одобрили такой подход к Наде. Они считают, что родители обеих семей слишком строги к своим детям и чрезмерно перегружают их. Кроме того, они предостерегли, что впоследствии малыши могут закрыться от своих мамы и папы.
"А как же детство?" – поинтересовалась пользователь Сети.
Тем не менее, позитивных комментариев все-таки оказалось больше. "Вот так становятся звездами спорта!", "Будущая чемпионка, так держать!", "Старательная такая!", "Большая умница!", "Маленькая труженица!", "Старается так, но терпит! Молодчина!" – написали восторженные фанаты маленькой фигуристки.
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