Кончаловский вышел в свет с бывшей женой

Режиссер Егор Кончаловский и актриса Любовь Толкалина воссоединились. Бывшие супруги вместе привели на бал дочь Марию.

В Колонном зале Дома союзов состоялся бал дебютанток – ежегодное мероприятие, организованное известным глянцевым журналом Tatler. Его суть в том, чтобы юные дочери из российской элиты и именитых семей вышли в свет и были представлены широкой публике. Столь значимое событие обычно сопровождается обилием людей из отечественного шоу-бизнеса. В свою очередь многие из них приводят на светское мероприятие даже маленьких детей.

Среди дебютанток оказалась дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной. Мария появилась на паркете в открытом платье нежного сиреневого оттенка, изюминкой которого стала необычная гофрированная юбка. Кудрявые от природы волосы Мария небрежно заколола. Судя по многочисленным комментариям в Сети, ее образ признали одним из самых удачных.

"Кончаловская красивая) Намешали кровей и такая интересная девушка получилась. Толкалина счастливая, вывела дочь в свет))", "У Кончаловского дочка вполне себе подходит под определение дебютантки", "понравилась Кончаловская и ее мама. хоть новая струя в этом болоте (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались пользователи Сети.