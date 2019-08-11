Волочкова устроила шоу в массажном кабинете

Анастасия Волочкова выложила новый снимок в Instagram. Балерина продемонстрировала шикарную растяжку.

Анастасия Волочкова продемонстрировала свой фирменный трюк в массажном кабинете на Кипре, где она сейчас отдыхает. Снимок балерина выложила в своем Instagram, он уже набрал сотни лайков.

На фото артистка раскинула длинные ноги между столами, сопроводив фото провоцирующим текстом:

"Мой шпагат позволяет мне сидеть одновременно не только на двух стульях, но и на двух массажных кушетках. А купальники мини-бикини делают эти фото более интересными и тиражируемыми, согласитесь?", – написала Волочкова, признавшись, что в этот раз для съемки ей потребовалась помощь мужчины.









Кстати, любовь Анастасии Волочковой к мини-бикини не поддерживает стилист Вика Майорова. Эксперт уверена, что девушкам с такой спортивной фигурой, как у балерины, лучше носить совмещенные купальники либо с ассиметричными лямками. Это позволит немного скорректировать ширину плеч.