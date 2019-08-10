"Счастливые фото-матери": Седокову и Рудковскую требуют ограничить в Сети

Пару лет назад американский суд передал опеку над средней дочерью вокалистки – Моники – отцу – бизнесмену Максиму Чернявскому. Кроме того, фемида запретила Анне Седоковой выкладывать снимки наследницы в соцсетях.
По мнению Лены Миро, суд США принял отличное решение. Обозревательница считает, что необходимо на законодательном уровне ограничить публикации изображений детей в Интернете.
"Я бы вообще запретила фотографии детей в соцсетях, пока им не исполнится 18, и они сами у нотариуса не подпишут согласие на такое. Вот это будет прекрасный ход. Все эти счастливые фото-матери жеребят займутся наконец своей жизнью и перестанут мучить фотосессиями несчастных детей", – рассудила Миро.
После блогер привела в пример музыкального продюсера Яну Рудковскую и ее шестилетнего сына Сашу Плющенко. "Даже баба Яга перестанет издеваться над Гномом – ведь мальчик сидит в чулане, получает травмы лишь потому, что жестокая мать его использует для фотосессий", – пнула знаменитость Лена Миро.
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