Бескультурная Ольга Бузова сделала громкое заявление

На видео звезда сидит в бикини за столом и старательно вылизывает тарелку. Она не сразу заметила, что ее снимают. "Вот она, настоящая Ольга Бузова", – произнес закадровый мужской голос.
На секунду певице стало неловко, но потом она начала заливисто смеяться. "Ты прикалываешься? Ну, вкусно если мне! Я блокадница!", – выпалила ведущая телестройки.
Последнее высказывание исполнительницы буквально взбесило пользователей Сети. "Я блокадница? Ничего святого! Приравняла себя к ленинградцам военных лет!", "Надо же такое сморозить!", "Некрасиво, конечно, упоминать о блокадниках, сидя в золотом купальнике и смеясь!", – накинулись на Ольгу подписчики.
"Блокадница... Не смей упоминать даже это святое слово!" – написал разъяренный критик.
Кроме того, многие отметили, что сцена не выглядит естественно. "Это наигранно, актриса!", "Простая постановка", "У Оли наигранный смех. Ничего смешного нет!", "Типа, не видно было, что снимают", "Господи, как фальшиво и неестественно!" – не успокаивались злопыхатели.
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