Сделано громкое заявление о распрях Дмитрия Шепелева и родителей Жанны Фриске

Эзотерический продюсер Кристина Гросс считает, что причина такого категоричного поведения Дмитрия не относится к личным взаимоотношениям участников этой истории. "Она абсурдна своей беспринципностью и нелогичностью по отношению к любящим бабушке и дедушке со стороны отца ребенка", – высказалась эксперт.
По ее мнению, в мире шоу-бизнеса значимую роль играет зависимость от больших благ, славы и успеха. Для их поддержания медийные личности прибегают к различным, часто не самым благородным, способам.
"На протяжении долгого времени мы все наблюдали и сопереживали нелицеприятному процессу между Дмитрием и родителями певицы с благотворительными средствами, собранными для лечения Жанны, где единственная семья Жанны Фриске, самые близкие и родные люди вынуждены были публично оправдываться", – напомнила Гросс.
Кристина уверена, что в данной истории присутствует нелицеприятная тайна. Кроме того, она предполагает, что разрешить ее официальными путями вряд ли получится.
"Но она может серьезно повлиять на дальнейшую карьеру Дмитрия Шепелева", – добавила эзотерический продюсер.
Она не сомневается, что со временем родители покойной певицы добьются справедливости. Рано или поздно они смогут вернуть внука в семью.
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