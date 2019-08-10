Отдыхающая в Греции Волочкова предстала в ультракоротком платье

Одна из последних фотографий Волочковой способна вызвать смешанные чувства. На опубликованном снимке, с одной стороны, нет ничего вызывающего – балерина стоит на балконе своего номера. С другой, внешний вид Анастасии может вызвать бурную реакцию у впечатлительных людей.
Дело в том, что на свежей фотографии Волочкова предстала в ультракоротком платье с цветочным принтом. "Здесь просто рай!" – написала звезда под публикацией в своем Instagram.
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