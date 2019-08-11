"Вкусная и сладкая": Волочкова распахнула ноги перед новым другом

Балерина дразнит недоброжелателей, публикуя снимки с греческого курорта. 43-летняя Анастасия Волочкова неустанно демонстрирует фирменный шпагат.

Сегодня, 10 августа, танцовщица превзошла саму себя. Бывшая прима Большого театра показала что-то новенькое: Анастасия Волочкова попросила мужчину, с которым подружилась на отдыхе, помочь в выполнении опасного трюка.

Знаменитость в микро-бикини встала в упор на руки на перила бассейна. Одну ногу Волочковой поднял на уровень своего лица ее новый друг, а вторую танцовщица распахнула наверх, продемонстрировав роскошную растяжку.

"Мне говорят, что я очень вкусная и сладкая... Красиво?" – поинтересовалась у подписчиков Анастасия Волочкова, предусмотрительно закрыв возможность оставить комментарий.

Отметим, недавно балерина опубликовала в соцсетях видео, в котором сообщила, что так увлечена отдыхом, что перестала мониторить публикации в СМИ о себе. Анастасия Волочкова целыми днями загорает и купается, поэтому обращать внимание на грязных завистников ей некогда.

"Я не читаю, не смотрю, что вы обо мне говорите, пишите, слагаете. Прикол в том, что я с пяти лет хотела быть известным человеком, известной балериной и это ж надо дойти до такого, чтобы прийти к этой известности, но не желать знать, что о тебе сказали", – отметила Анастасия Волочкова.