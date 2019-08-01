"Назову сынишку Арменом": Цымбалюк-Романовская рассказала о беременности

Новость о вероятной беременности знаменитой киевской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской всколыхнула Россию. Ее считают самой завидной и богатой невестой страны. Поэтому поклонники и хулители теперь гадают, действительно ли красавица скоро станет мамой. Корреспондент "Дни.ру" связался с отдыхающей в Сочи Виталиной и задал ей прямой вопрос: когда родины?

Первой о том, что Цымбалюк-Романовская станет мамой, сообщила Татьяна Гудзева. Она уверяет, что больше года назад встречалась с певцом Прохором Шаляпиным, у которого теперь роман с пианисткой, и даже родила ребенка.

"Общие знакомые мне сказали, что Виталина держит его своей беременностью. Якобы она сказала Прохору, что ждет ребенка от него. Во-первых, думаю, она врет. Во-вторых, я уже родила ему сына. Пусть помогает, несет финансовую ответственность", – заявила Гудзева журналистам "КП".

"Во-первых, надо еще разобраться, от кого сама эта Гудзева родила, – закричала Цымбалюк-Романовская. – Я так понимаю, что правда выяснится только после прохождения детектора лжи и сдачи анализов ДНК. Хотя сама, конечно, выступаю за то, чтобы у всех рождались детки. Так что поздравляю ее в любом случае. Но посоветовала бы Татьяне заниматься своей жизнью и не комментировать чужую. Со своей беременностью я сама разберусь и сообщу, когда придет время, без посторонней помощи. Но пока скажу одно: если у меня будет ребенок, то, уверена, буду точно знать, кто его отец, без помощи детектора и ДНК-экспертизы".

Виталина отказалась прямо подтвердить или опровергнуть свое интересное положение. Но в шутку сказала: "Если родится сынишка, назову его, наверное, Арменом. У меня с этим именем очень многое в жизни связано".