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"Назову сынишку Арменом": Цымбалюк-Романовская рассказала о беременности

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото:facebook.com/vitalina.romanovskaya
Новость о вероятной беременности знаменитой киевской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской всколыхнула Россию. Ее считают самой завидной и богатой невестой страны. Поэтому поклонники и хулители теперь гадают, действительно ли красавица скоро станет мамой. Корреспондент "Дни.ру" связался с отдыхающей в Сочи Виталиной и задал ей прямой вопрос: когда родины?
прочитано 1960 раз

Первой о том, что Цымбалюк-Романовская станет мамой, сообщила Татьяна Гудзева. Она уверяет, что больше года назад встречалась с певцом Прохором Шаляпиным, у которого теперь роман с пианисткой, и даже родила ребенка.

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Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

"Общие знакомые мне сказали, что Виталина держит его своей беременностью. Якобы она сказала Прохору, что ждет ребенка от него. Во-первых, думаю, она врет. Во-вторых, я уже родила ему сына. Пусть помогает, несет финансовую ответственность", – заявила Гудзева журналистам "КП". 

"Во-первых, надо еще разобраться, от кого сама эта Гудзева родила, – закричала Цымбалюк-Романовская. – Я так понимаю, что правда выяснится только после прохождения детектора лжи и сдачи анализов ДНК. Хотя сама, конечно, выступаю за то, чтобы у всех рождались детки. Так что поздравляю ее в любом случае. Но посоветовала бы Татьяне заниматься своей жизнью и не комментировать чужую. Со своей беременностью я сама разберусь и сообщу, когда придет время, без посторонней помощи. Но пока скажу одно: если у меня будет ребенок, то, уверена, буду точно знать, кто его отец, без помощи детектора и ДНК-экспертизы".

Виталина отказалась прямо подтвердить или опровергнуть свое интересное положение. Но в шутку сказала: "Если родится сынишка, назову его, наверное, Арменом. У меня с этим именем очень многое в жизни связано".

Автор: 1 августа 2019, 14:21
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Виталина после разрыва с Арменом Джигарханяном

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Время жить
Ответить
ВосходАрмена
разбираться Виталине не с чем, беременности у неё не будет.
Имейте совесть:) я только возрадовплся какие гены скрестились: бабушка царица романовская, другая модистка ширпотреба со заметным характером ( для нашего времени это хорошо), третья бабушка приняла в свой знаменитый род Виту, а это не немало _ бабушка то чудо сама не знает от кого зачала то ли Прошку, то ли Витьку. А с мужской стороны полный треш. Сами знаете какой. Так что гены сильные, сын Армен получится красивый, гений с большой головой и великим будущим. Как гинеколог боюсь одного выносит ли такого богатыря наша субтильная героиня? На фоне гормональных стрессов она истощала, что может плохо сказаться на саму беременность.
Гость Вэлли
Ответить
Пиар осужденной продолжается.
Гость
Ответить
Кто этот дебил паршивый пишет про цымбу-аферистку. " Всколыхнула всю Россию"- дебил , заткнись вместе с ней! Придурок! Кому она нужна, она и Проши не нужна - это пиар чистой воды! Денежки не пахнут, вот и гребут с нас дураков,
ВосходАрмена
Ответить
разбираться Виталине не с чем, беременности у неё не будет.
Гостьлина
Ответить
Вранье она не беременна!
Заря Армена
Ответить
кЛИМАКС С МЕНОПАУЗОЙ ПРИНЯЛА ЗА БЕРЕМЕННОСТЬ
1

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