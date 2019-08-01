Новые подробности о разводе Фриске

Муж Натальи Фриске из семьи спасателей. Отец Сергея Вшивкова Павел Алексеевич многие годы служит в МЧС Пермского края. С ним-то журналисты и связались, чтобы прояснить ситуацию. "Это неправда. Я не понимаю, откуда взялась эта информация. Происки желтой прессы. Они не подавали заявление о разводе ни в какой ЗАГС. Как жили, так и живут вместе", – заявил свекор Натальи Фриске репортерам сайта Teleprogramma.pro.
Он рассказал: "Когда начали писать эту ерунду, я позвонил Сергею и спросил. Сын сказал, что они сами в шоке от того, что пишут, и не берут трубки от журналистов".
Репортеры связались с Перовским ЗАГСом, в который якобы отнесли заявление на развод Фриске с Вшивковым. "Это персональные данные, которые мы не имеем права разглашать. Обнародованию не подлежат данные ни о регистрации брака, ни о его расторжении", – отбрили представителей СМИ в госучреждении.
Напомним, Наталья Фриске и Сергей Вшивков оформили отношения в августе 2013 года. Старшая сестра невесты Жанна не смогла присутствовать на торжестве – она уже тяжело болела. Влюбленные зарегистрировались и отправились гулять в усадьбу Кусково.
По слухам, взаимоотношения супругов испортились после того, как якобы прогорел их совместный бизнес на Шри-Ланке. Там Наталья и Сергей открыли свое кафе. Отметим, что ни Фриске, ни ее супруг пока не прокомментировали информацию.
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