В гробу переворачивается: россиян попросили забыть о Жанне Фриске

Поклонников взбудоражило архивное фото умершей артистки. Снимок беременной Жанны Фриске уже не первый день обсуждают в Сети.

Кадр появился в Instagram-аккаунте, посвященном сыну вокалистки и Дмитрия Шепелева – Платону. На нем Жанна Фриске позирует вместе с младшей сестрой Натальей. Особо бросается в глаза большой живот знаменитости.

На шумиху вокруг архивного фото Жанны Фриске обратила внимание модель Ксюша Славина. По словам красавицы, качество опубликованного снимка очень плохое, поэтому сложно понять, кто на нем запечатлен.

"Откуда народу приходит в голову желание попиариться на том, что уже свято покоится с миром. По фото даже непонятно – Жанна ли это, или вовсе другая женщина. Тем более такие святые моменты как беременность, ну можно же их вообще не трогать. Если человек скрывал это при жизни, навряд ли он хотел, чтобы лезли в его душу сейчас", – отметила модель.

По мнению Славиной, грешно попусту чесать языком, без надобности вспоминая имя умершей. Манекенщица попросила россиян забыть, оставить в покое артистку и ее семью.

"Просто делают очередной ажиотаж, чтобы человек в гробу перевернулся. И так достаточно было славы после смерти, что душа, думаю, долго не могла уйти в нужное место. Еще и ребенка до сих пор дергают. Пусть Жанна Фриске покоится уже с миром!" – резюмировала Ксюша Славина.